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  4. 24 Nisan 2020 16:51

Trump bu yıl da ''soykırım'' demedi

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada ''Büyük Felaket'' anlamına gelen ''Meds Yeghern'' ifadesini kullandı.

Trump bu yıl da ''soykırım'' demedi
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ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmadı. Başkan Trump, bu yıl da olayların yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan için 'Büyük Felaket' dedi. Bilindiği gibi ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Uzun yıllardır veto edilen yasanın geçtiğimiz yıl Senato'dan geçmesi kararın siyasi olduğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti. Trump, Senato kararının ardından karara katılmadığını açıklamıştı. Öte yandan söz konusu tasarı Senato'nun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

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abd , 1915 olayları , soykırım , donald trump
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