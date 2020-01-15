Trump canlı yayında küfrü bastı: ''Bu o.... çocuğu yüzünden...''

ABD Başkanı Donald Trump, Milwaukee eyaletinde yaptığı savaş ekonomisi konulu konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava operasyonuyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'ye küfür etti.

''BU O.. ÇOCUĞU YÜZÜNDEN...''

Trump, Kasım Süleymani için, “Pek çok Amerikalı gazinin bu o... çocuğu Süleymani yüzünden kolları ve bacakları yok.” ifadelerini kullandı.

KASIM SÜLEYMANİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."