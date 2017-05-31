Trump ''cepten arayın'' dedi, ortalık sallandı !

ABD Başkanı Trump'ın güvenlik protokollerini aşarak dünya liderlerine kişisel telefon numarasından kendisine ulaşabileceklerini söylemesi ülke kamuoyunda olay oldu.

ABD Başkanı Trump, dünya liderlerine kendisini direk cep telefonundan aramaları için çağrıda bulundu.

Bu sıradışı davet ABD'deki güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Çünkü ABD Başkanı'nın bu şekilde aranması diplomatik protokolü iptal ediyor.

Başkan'ın cep telefonu konusunda son derece ciddi olduğunu belirten kaynaklar Trump'ın Kanada ve Meksika liderlerinden kendisine cep telefonuyla ulaşmasını istediğini söyledi.

Yetkililer bu tekliften sadece Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun tekliften yararlandığını söyledi. AP'nin haberine göre Fransız bir yetkili Trump Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Macron'un seçimleri kazanmasının ardından yaptığı tebrik telefonunda telefon numarasını verdiğini iletti. Yetkili Macron'un bu numarayı kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgi vermedi.