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  4. 26 Ekim 2018 12:23

Trump durmuyor ! ABD'den yeni yaptırım kararı

ABD Başkanı Trump, Lübnan'da 241 Amerikan askerinin öldürülmesinin 35. yılında düzenlenen programda, "Hizbullah'ın Uluslararası Finansmanını Engelleme Yasası Değişikliği" adıyla yeni bir yasa imzaladığını açıkladı.

Trump durmuyor ! ABD'den yeni yaptırım kararı
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1983 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 241 Amerikan askerinin öldürülmesinin 35. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan Trump, Hizbullah'ı hedef alan "Hizbullah'ın Uluslararası Finansmanını Engelleme Yasası Değişikliği" (HIPAA) adıyla yeni bir yasa imzaladığını duyurdu. 

‘EN FAZLA ABD ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 2. OLAY'

Trump, Lübnan'daki ABD askerlerine yönelik saldırıya ilişkin, "Iwo Jima'dan sonra bir gün içinde en fazla ABD askerinin öldürüldüğü olaydı" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Trump yönetiminin İran yönetimine ve Hizbullah'a yönelik getirdiği yaptırımlara değinildi.

Trump'ın imzaladığı yasanın Hizbullah'ı uluslararası alanda daha da yalnızlaştırmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, bu yaptırımların Hizbullah'a destek sağlayan yabancı kişi, kuruluş ve hükümetleri hedef alacağına dikkat çekildi.
 

yaptırım , lübnan , donald trump , abd
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