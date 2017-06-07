Trump, FBI Başkanı adayını açıkladı

Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla gündem belirleme geleneğini sürdüren ABD Başkanı Trump, FBI Başkanlığı için aday göstereceği ismi yine bu platformda paylaştığı mesaj ile duyurdu.

Trump kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda Comey'den boşalan FBI Başkanlığı için Christopher Wray'i aday göstereceğini duyurdu.

Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermişti. Comey, mayıs başında ABD Senatosunda soruşturmayla ilgili senatörlerin sorularını yanıtlamıştı. 56 yaşındaki James Comey, 2013 yılının eylül ayında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı.

Trump, Comey ile ilgili basına yaptığı ilk açıklamada "İşini iyi yapmıyordu. Bu kadar basit." ifadesini kullanan Trump, daha sonra Twitter hesabından "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana bu kararımdan dolayı teşekkür edecek." açıklamasını yapmıştı.