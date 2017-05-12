Trump FBI Başkanının ardından hakaretler yağdırdı

Trump, NBC-TV'ye verdiği mülakatta Adalet Bakanlığı yetkililerinin tavsiyesi olmasaydı bile Comey'i kovacağını kaydetti.

Kısmen basın-yayın organlarına dağıtılan söyleşide Trump, “O bir gösteriş meraklısı, tribünlere oynuyor. FBI karışıklık içinde” dedi.

Trump, “Comey'i kovacaktım, tavsiyelere bakmadan kovacaktım” dedi.

Comey'i görevden almanın FBI'a Rusya soruşturmasıyla ilgili bir mesaj olmadığını söyleyen Trump, “Benim, kampanyam ve Ruslar arasında bir anlaşma yok” ifadelerini kullandı.

Trump, Comey'e FBI'ın soruşturmayı düşürmesi için hiç baskı yapmadığını da kaydetti. Başkan, seçimle ilgili sorun olup olmadığını öğrenmeye çalıştığını da kaydetti.

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