Trump Fransızları kızdırdı

ABD’nin Florida eyaletinde şubat ayında gerçekleşen okul katliamının ardından silah karşıtı kampanyaların yükselmesine cevap olarak silah lobisine destek veren ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü ABD’nin en güçlü silah lobisi Ulusal Tüfek Derneği’nde (NRA) yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler ve yaptığı hareketler Fransa’dan tepki çekti. Trump, sivillerin silahı olmadığında terör saldırılarına karşı çaresiz kaldığını savunurken, Fransa’nın başkenti Paris’te 2015 yılında gerçekleşen silahlı terör eylemlerini hatırlattı.



Teröristlerin insanları birer birer vurduğunu söyleyen Trump, bu sırada eliyle de silah hareketi yaparak, “Bam, bu tarafa geç, bam, bu tarafa geç...” ifadelerini kullandı. Trump’ın tavrına Fransa’dan tepki geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, “Fransa, Başkan Trump’ın 13 Kasım 2015 saldırılarıyla ilgili yorumlarını katı bir şekilde onaylamadığını ifade ediyor ve kurbanların anısına saygı duyulmasını istiyor” açıklamasını yaptı.