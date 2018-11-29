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  4. 29 Kasım 2018 22:04

Trump, G-20 görüşmelerini iptal etti

ABD Başkanı Trump, Putin’den sonra Türkiye ve Güney Kore liderleriyle planlanan resmi görüşmeleri de iptal etti.

Trump, G-20 görüşmelerini iptal etti
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin’deki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapması planlanan resmi görüşmeleri de iptal ettiği öğrenildi.

İLK İPTALİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonucu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Trump, “Gemilerin ve denizcilerin Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Vladirmir Putin ile Arjantin’de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim” dedi.

g-20 , donald trump , abd , amerika
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