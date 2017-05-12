Trump görevden aldığı FBI Başkanı'nı tehdit etti

Twitter hesabından görevden aldığı FBI Başkanı Comey'i uyaran ABD Başkanı Trump, "Basına bilgi vermeden önce, dua etsin de kayda alınmış konuşmalarımız olmasın" diye yazdı.

FBI Başkanı James Comey'i kovan ABD Başkanı Donald Trump, bu Sabah attığı peş peşe Twitter mesajlarıyla Comey'i medyaya belge sızdırmaması için uyardı. Trump, "James Comey basına bilgi vermeden önce, dua etsin de kayda alınmış konuşmalarımız olmasın" diye yazdı.

Trump'ın Twitter mesajları, dünyanın önde gelen haber televizyonları tarafından son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.

Comey'nin talebi üzerine birlikte yemek yediklerini belirten Trump'a göre, eski FBI Başkanı koltuğunda kalmak istediğini söyledi. Ayrıca yemekte Comey Trump'a herhangi bir FBI soruşturması altında olmadığı bilgisini verdi.

Ancak, Amerikan medyasına konuşan FBI görevlileri yemek talebinin Beyaz Saray'dan geldiğini aktarıyor. Eski bir kıdemli FBI yetkilisi, "Comey asla Başkan'a soruşturma altında değilsiniz demiş olamaz" ifadesini kullandı.

NBC televizyonuna çıkan Trump, Comey'i gösterişi seven ve tribünlere oynayan biri olarak tanımlamış, "Adalet Bakanlığı yetkilileri bu yönde bir tavsiyede bulunmasa da, Comey'i görevden alacaktım" demişti. ABD Başkanı'na göre FBI'da büyük bir kargaşa var, Comey'e baskı yaptığı iddiaları ise doğru değil.

Rusya'nın ABD seçimlerinde Trump'a yardım etmesi aylardır gündemi meşgul ediyor, son olarak FBI konuyu araştırmak için soruşturma başlatmıştı. Trump'ın Comey'i görevden almasının perde arkasında söz konusu soruşturma olduğu iddia ediliyor. Trump'ın Comey'den soruşturmayı kapatmasını istediği Amerikan medyasında dile getiriliyor.

Peş peşe mesajlar

Görevi 20 Ocak tarihinden bu yana basınla sürekli kavga eden Trump, bir başka tweetinde " Yalancı medya bugün fazla mesaide" ifadesine yer verdi.

Depreme yol açan kovulmadan sonra Beyaz Saray'dan gelen farklı açıklamaları da değerlendiren Trump, yeni dönemde basın toplantıları yerine yalnızca yazılı açıklamaların gündeme gelebileceğini aktardı.

ABD lideri ayrıca, Demokratların seçimi kaybetmesi üzerine bahane olarak Trump'ın kampanyası ile Rusya arasında gizli anlaşma uydurduğunu savundu.

8 Kasım 2016 seçimlerinden 11 gün önce Demokratların adayı Hillary Clinton hakkında soruşturma açıldığını duyuran James Comey, aylar sonra Senato Adalet Komisyonu'na verdiği ifadede seçimi etkilemiş olabileceğini üstü örtülü olarak kabul etmişti. Eski FBI Başkanı, 'hafif bir mide bulantısı' hissettiğini söylemişti.

Clinton'ın soruşturmasında çuvallayan Comey'nin, Demokrat adayın elektronik postaları hakkında 'hatalı bilgi' verdiği ortaya çıkmıştı.

4 yıl önce atanan James Comey'nin görev süresi 2023'te dolacaktı.