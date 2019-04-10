Otellere dikkat ! Müşteri bilgilerini sızdırıyor...
Otellere dikkat ! Müşteri bilgilerini sızdırıyor...
FETÖ'de medya yapılanması davası: Fuat Avni paylaşımları haberleştirildi
FETÖ'de medya yapılanması davası: Fuat Avni paylaşımları haberleştirildi
CHP'den ekonomik pakete ilk tepki: ''Kıdem tazminatı gasp ediliyor''
CHP'den ekonomik pakete ilk tepki: ''Kıdem tazminatı gasp ediliyor''
Dikkat ! Meteoroloji bu uyarıyı ilk kez yaptı
Dikkat ! Meteoroloji bu uyarıyı ilk kez yaptı
MEB öğrencilerin sosyal hayatını kayıt altına almaya başladı
MEB öğrencilerin sosyal hayatını kayıt altına almaya başladı
Bakan açıkladı; mesai saatleri değişiyor: 8 saat iş, 24 saat dinlenme !
Bakan açıkladı; mesai saatleri değişiyor: 8 saat iş, 24 saat dinlenme !
Akaryakıtta eşel mobil sistemi tekrar devreye girdi
Akaryakıtta eşel mobil sistemi tekrar devreye girdi
Kritik açıklama öncesi Dolar/TL yine kritik seviyenin üstünde
Kritik açıklama öncesi Dolar/TL yine kritik seviyenin üstünde
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 10 Nisan 2019 15:23

Trump gözünü Burning Man'e dikti

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına ördüğü duvarın benzerini Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana inşa etmek istiyor.

Trump gözünü Burning Man'e dikti
A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın bir benzerini, Türkiye'den de pek çok ismin katıldığı ve dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana inşa etmek istiyor. Organizatörler, festivalin ruhuna aykırı olduğunu söyleyerek karara karşı çıkıyor.

Trump, bu kez de dünyaca ünlü Burning Man festivalinin düzenlendiği Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'ndeki alana yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor. Nevada Arazi Yönetimi Bürosu, festivalin organizatörlerine, alanı beton bariyerle çevirmeleri, özel güvenlik gücü kiralamaları tavsiyesinde bulundu.

Festival organizatörleri ise buna sert çıkarak bunun festivalin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Organizatörler tarafından kaleme alınan mektupta, "Teklifin uygulanması durumunda festivali öldürmese de dokusuna büyük zararı olacaktır" denildi. Duvar için de, "lojistik olarak sıkıntılı, çevresel etkileri bakımından sorumsuzca, gereksiz ve yanına bile yaklaşılamayacak kadar pahalı' yorumu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise bu konuda rest çektiği ve bu kuralların kabul edilmemesi durumunda festivali iptal ettirebileceğini söylediği iddia edildi.

"ARKANDA HİÇBİR İZ BIRAKMA" FİKRİYLE ÜNLÜ

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl Ağustos ve Eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali 1986'dan beri düzenleniyor. Pek çok partinin olduğu ve ünlü DJ'lerin yer aldığı Burning Man Festivali her ne kadar çılgın olsa da ABD'nin en çevreci festivallerinden sayılıyor. Karavanlarda ya da çadırlarda kalan festivalciler, her gün karavanı temizliyor, yemeğini ayarlıyor ve tek bir çöp dahi bırakmıyor.

trump , abd , burning man
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM