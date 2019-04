Trump gözünü Burning Man'e dikti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın bir benzerini, Türkiye'den de pek çok ismin katıldığı ve dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana inşa etmek istiyor. Organizatörler, festivalin ruhuna aykırı olduğunu söyleyerek karara karşı çıkıyor.

Trump, bu kez de dünyaca ünlü Burning Man festivalinin düzenlendiği Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'ndeki alana yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor. Nevada Arazi Yönetimi Bürosu, festivalin organizatörlerine, alanı beton bariyerle çevirmeleri, özel güvenlik gücü kiralamaları tavsiyesinde bulundu.

Festival organizatörleri ise buna sert çıkarak bunun festivalin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Organizatörler tarafından kaleme alınan mektupta, "Teklifin uygulanması durumunda festivali öldürmese de dokusuna büyük zararı olacaktır" denildi. Duvar için de, "lojistik olarak sıkıntılı, çevresel etkileri bakımından sorumsuzca, gereksiz ve yanına bile yaklaşılamayacak kadar pahalı' yorumu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise bu konuda rest çektiği ve bu kuralların kabul edilmemesi durumunda festivali iptal ettirebileceğini söylediği iddia edildi.

"ARKANDA HİÇBİR İZ BIRAKMA" FİKRİYLE ÜNLÜ

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl Ağustos ve Eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali 1986'dan beri düzenleniyor. Pek çok partinin olduğu ve ünlü DJ'lerin yer aldığı Burning Man Festivali her ne kadar çılgın olsa da ABD'nin en çevreci festivallerinden sayılıyor. Karavanlarda ya da çadırlarda kalan festivalciler, her gün karavanı temizliyor, yemeğini ayarlıyor ve tek bir çöp dahi bırakmıyor.