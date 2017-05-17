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  4. 17 Mayıs 2017 00:08

Trump misafirperverliğini gösterdi

Almanya Başbakanı Merkel'in elini sıkmayan ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliğini gösterdi.

Trump misafirperverliğini gösterdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti, sosyal medyada, diplomatik bir yol kazasına dönüşen Trump - Merkel görüşmesini gündeme getirdi. Ancak Erdoğan - Trump görüşmesi, Merkel'in ziyaretine göre çok daha sıcak bir havada geçti.

Söz konusu ABD Başkanı  Donald Trump'ın  Beyaz Saray'da bir devlet başkanını ağırlaması olunca, akıllara skandallarla dolu  Merkel ziyareti geliyor.

Hatırlanacağı gibi  Almanya Başbakanı  Angela Merkel'in  Beyaz Saray ziyaretinde Trump, gazatecilerin ısrarlarına rağmen  Merkel'in elini sıkmamış, yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada Trump'ın ağır işittiğinden,  Merkel'i umursamadığına kadar pek çok spekülasyon dolaşmıştı.

GÖRÜŞME SICAK BİR ORTAMDA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın  Beyaz Saray ziyareti öncesinde de akıllara yine  Merkel'in diplomasi kazasına dönüşen  Beyaz Saray ziyareti geldi. Ancak Erdoğan'ın ziyaretine diplomatik kazalar değil, sıcak ve samimi bir ortamda geçen 2 saat damga vurdu.

MERKEL ZİYARETİNE GÖRE OLUMLU BİR İZ BIRAKTI

Trump,  Merkel ziyaretindeki gergin tavrının aksine, Erdoğan'a samimi ve sıcak bir tavırla yaklaştı. Her haliyle  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  Beyaz Saray ziyareti,  Merkel'in ziyaretine nazaran çok daha verimli ve olumlu iz bıraktı.

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