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  4. 27 Nisan 2018 22:38

Trump o isme yüklendi !

ABD Başkanı Trump, Kore meselesi için eski başkan Obama'yı suçladı.

Trump o isme yüklendi !
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ABD Başkanı Donald Trump, Almaya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında, “Kore meselesi Obama döneminde çözülmeliydi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı. Trump, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yaşanan tarihi buluşmanın gerçekleşmesi için iki tarafı da teşvik ettiklerini söyledi. Kuzey Kore tamamen nükleerden vazgeçene kadar, Pyongyang üzerindeki baskılarının devam edeceğini söyleyen Trump, geçmiş yönetimin yaptığı hataları tekrar etmeyeceğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Obama ile yaptıkları bir görüşme esnasında, Obama’nın kendisine Kuzey Kore meselesinin karşılaşabileceği en büyük problemlerden biri olabileceğini söylediği belirten Trump “Doğrusu söylemek gerekirse bunu Obama’nın daha önceden çözmesini isterdim. Keşke bunu başka bir yönetim yıllar önce çözseydi. Burada sadece Obama’dan öncesini kastetmiyorum, benden önceki tüm yönetimler için geçerli söylediklerim. Bu mesele çok önceden çözüme kavuşturulmalıydı. Şimdi değil. Bunu çözmek bana kalmamalıydı" dedi.

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