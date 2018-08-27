Trump o ülkeyle anlaşmayı duyurdu !

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını, adının ise "ABD-Meksika Ticaret Anlaşması" olacağını belirtti. Trump basın açıklaması sırasında Meksika Başkanı Nieto’yu telefonla arayarak bir süre görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını’nın (NAFTA) iptaline yönelik girişimleri çerçevesinde Meksika başkanı ile görüştü.

Trump, Beyaz Saray’daki Başkanlık ofisinde gazetecilere açıklama yaptı. NAFTA’nın iptali için bir süredir çalışma yapan Trump Meksika ile bu yönde anlaşma aradıklarını ifade etti.

Trump Meksika ile yapılacak anlaşmanın ardından Kanada ile görüşmelere başlayacaklarını ifade etti.

Donald Trump oval ofisteki toplantı sırasında Meksika Başkanı Enrique Pena Nieto’yu telefonla aradı.

Nieto görüşme sırasında Kanada’nın yeni anlaşma ile ilgili olarak işbirliği yapacağını umduğunu belirtti.