Trump, Öcalan'ın manevi oğluyla görüştü

ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımların bazılarını açıklamasının hemen ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da gazetecilere konuyla ilgili bilgi verdi.

CNN International'ın savunma muhabiri Ryan Browne'nin paylaşıma göre Pence bu açıklamalar sırasında, Trump'ın YPG/SDG'nin başındaki Mazlum Kobani ile konuştuğunu açıkladı.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.

Pence, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Suriye'de vakit geçirilmeden ateşkes ilan edilmesini istediğini söyledi.

PENCE, TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ AÇIKLADI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye ile Suriyeli güçler arasında müzakereleri başlatma amacıyla" en kısa süre içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray muhabiri Mark Knoller'ın aktardığına göre Pence, bu müzakerelerin sonucunda "şiddetin son bulmasını" ve "uzun süreli sınır barışı çözümüne ulaşılmasını" hedeflediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Pence, ABD liderinin "ateşkes" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE, KOBANİ'YE HAMLE YAPMAYACAK"

Pence'in açıklamalarına göre Erdoğan, Türkiye'nin Kobani'ye hamle yapmayacağının taahhütünü verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de bugün Trump ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı'nın kendisine "Kobani'ye yapılacak herhangi bir saldırın kabul edilemeyeceğini" söylediğini ifade etti.