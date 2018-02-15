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  4. 15 Şubat 2018 23:44

Trump Orhan Pamuk okumuş

ABD Başkanı Trump'ın 2005 yılında yazdığı bir mektupta okuduğu yazarlar arasında Orhan Pamuk'un da yer alması dikkat çekti.

Trump Orhan Pamuk okumuş
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2005 yılında New York Times gazetesine gönderdiği bir mektup tekrar gündem oldu. 'Entelektüel birikimi' tartışma konusu olan ABD Başkanı'nın mektubunda okuduğu yazarlar olarak John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u göstermesi dikkat çekti.

Donald Trump'ın 2005 yılında New York Times gazetesine gönderdiği bir mektupta okuduğu yazarlar arasında John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u saydığı ortaya çıktı. 

Yıllar sonra ortaya çıkan mektup, ABD'de 'Bu mektubu Trump gerçekten kendisi mi yazdı' tartışmasını da beraberinde getirdi.

Donald Trump, ABD başkanı seçilmeden önce milyarder bir işadamı ve televizyon yıldızı olarak tanınıyordu.

abd , new york times , donald trump
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