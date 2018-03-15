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  4. 15 Mart 2018 13:58

Trump-porno yıldızı ilişkisinde bir skandal daha !

ABD Başkanı Trump'ın şirketler grubunda yer alan bir firmanın, porno oyuncusunu susturmak için devreye girdiği ortaya çıktı.

Trump-porno yıldızı ilişkisinde bir skandal daha !
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ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketler grubunda yer alan  bir firmanın, yasak ilişkisi olduğu iddia edilen Stephanie Clifford'u susturma çabalarında rol oynadığı ortaya çıktı. 

Wall Street Journal'in haberine göre, California'nın Orange bölgesinde  kayda geçen 22 Şubat tarihli "çok gizli" tahkim belgelerinde, Trump  Organization'ın avukatı Jill A. Martin'in ismi, ABD Başkanı'nın Clifford'a 130  bin dolar ödediğini itiraf eden şahsi avukatı Michael Cohen tarafından kurulan  Delaware şirketi Essential Consultants LLC için istenen hakemlik talebinde hukuk  danışmanı olarak geçiyor.

Haberde Clifford'un avukatı Michael Avenatti tarafından açığa  çıkarılan tahkim belgelerinin, Trump'ın şirketi ve Clifford ile varılan gizli  anlaşma arasında doğrudan bağlantı olduğunu gösterdiği belirtildi.

Martin'in Essential Consultants'ın baş harflerinden oluşan "EC,LCC"  adına imzaladığı tahkim dosyasının gizli anlaşmada kullanıldığı ve anlaşmada  Clifford'un kimliğinin gizli tutulması amacıyla rumuzu olduğu ifade edilen "Peggy  Peterson" isminin geçtiği kaydedildi.

Belgeler, Trump Organization'ın baş hukuk müşaviri ve başkan  yardımcısı Martin'in, ofisini Trump National Golf Club olarak gösterdiği bir  beyanname listesini imzaladığını da ortaya koyuyor.

Clifford'un geçen hafta Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesine  anlaşmanın hükümsüz kılınması amacıyla dava açtığı belirtilirken, Beyaz Saray ve  Cohen konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Jill A. Martin, Trump'ın emlak seminerlerinin, müşterileri  dolandırdığı iddiasıyla açılan davalarda Trump Organization'ı temsil eden  avukatlar arasında yer alıyordu.

Trump'ın başkanlık kampanyasında resmi rolü bulunmayan Martin, 2016  yılında birçok kadının Trump'ı cinsel tacizle suçlamasının ardından basınla  yaptığı söyleşilerde ABD Başkanı'na kefil olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

Clifford'un avukatı Avenatti, "Amerikan halkına gerçeğin  söylenmediğini gösteren çok daha fazla kanıt ortaya çıkarıyoruz. Sonuna kadar bu  işin peşini bırakmayacağız." yorumunu yaptı.

Trump'ın avukatı Michael Cohen, Trump ile 2006'da yasak ilişki  yaşadığı iddia edilen Stephanie Clifford'a "kendi cebinden" 130 bin dolar ödeme  yaptığını söylemişti.

Clifford'a yapılan ödemenin yasal olduğunu ve kampanyaya yapılan  herhangi bir bağışla alakası olmadığını ileri süren Cohen, benzer bir açıklamayı  ABD Federal Seçim Komisyonuna yaptığını da açıklamıştı. Öte yandan Cohen,  Clifford'a neden böyle bir ödeme yaptığına ve Trump'ın ödemeden haberdar olup  olmadığına yönelik soruları yanıtsız bırakmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki"  yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "kamuoyuna  konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, ABD kamuoyunun gündemine  gelmişti.

Trump, avukatı Cohen ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Clifford  ile ilgili yasak ilişki" ve "susması için para ödendiği" yönündeki medyada çıkan haberleri yalanlamıştı.

AA

porno yıldızı , donald trump
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