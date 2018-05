''Trump porno yıldızına parayı kendi ödedi''

Zaman zaman skandallarıyla konuşulan Trump'ın cinsel içerikli film oyuncusu Stormy Daniels'a ödenmesi için 130 bin doları cebinden verdiğini hukuk ekibinde yer alan Giuliani televizyon röportajında itiraf etti.

ABD liderinin hukuk ekibinde yer alan Giuliani, televizyon röportajında Trump'ın cinsel içerikli film oyuncusu Stormy Daniels'a ödenmesi için parayı bizzat avukatına verdiğini söyledi. Aylardır skandalla boğuşan Trump'ın nasıl tepki vereceği henüz kestirilemiyor, haberi uluslararası medya 'son dakika' koduyla duyurdu.



130 BİN DOLARI CEBİNDEN ÖDEDİ



Uzun süredir cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels'la başı belada olan ABD Başkanı Donald Trumpiçin kabus büyüyor. Geçen ay Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, ABD liderinin 130 bin dolar ödemeyi avukatı aracılığıyla bizzat yaptığını söyledi.



Fox News'e bir röportaj veren Giuliani, "Bir hukuk firması kullanıldı ve başkan da daha sonra parayı geri ödedi. Niçin kullanıldığını özel olarak bilmiyordu ancak eski avukatı Michael Cohen verilen parayla bu tip konuları çözerdi" dedi.



SUS PAYI VERDİ



Daha önce Daniels'a sus payı olarak 130 bin dolar ödendiği ortaya çıkmış, bu paradan haberi olmadığını söyleyen Trump birkaç gün içinde kendi avukatı Cohen tarafından yalanlanmıştı.



Gerçek adı Stephanie Clifford olan yetişkin film yıldızına söz konusu ödeme 2016'daki seçimlerden önce yapılmış ve bir de sözleşme imzalatılmıştı.



FBI, ABD'yi sarsan 130 bin dolar için geçen ay Trump'ın avukatı Cohen'e ait ev ve ofise baskın düzenlemişti.



Stormy Daniels, ABD Başkanı ile 2006 yılında Nevada'daki bir golf turnuvası sırasında korunmasız cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor. Cinsel içerikli film yıldızın dile getirdiği söz konusu tarih, Trump'ın küçük oğlu Baron'un doğumundan hemen sonraya rastlıyor.



TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ



Daniels ayrıca, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda söz konusu olayla ilgili tehdit edildiğini de aktarmıştı.



Melania Trump ile 2005 yılında evlenen ABD Başkanı ise iddiaları 'şiddetli bir dille yalanlıyor.'



Trump ayrıca, bir robot resmin yer aldığı Tweet'i takipçileri ile yeniden paylaşarak, tehdit iddiasını 'tam bir sahtekarlık' olarak nitelemişti.



20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, seçimlerdeki Rusya bağlantısı nedeniyle de soruşturma altında. Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma, ABD liderinin başını ağrıtmaya devam ediyor.



MEDYAYA SIZDI



Soruşturmayı birçok kez cadı avına benzeten Trump'a yöneltilecek soruların listesi, ABD medyasına sızdı. Amerikan medyası ayrıca Mueller'in Trump'ı jüri önünde ifade vermeye çağırabileceğini yazıyor.



49 soruluk listeyi yayınlayan New York Times gazetesi, 'Mueller'le görüşmek neden mayın tarlasında yürümek demek?' başlıklı bir habere yer verdi.



Trump'ın karşı karşıya olduğu hukuk çıkmazını sayfalarına taşıyan gazeteye göre, Mueller'ın elinde ABD Başkanı'na yakın dört kişinin federal savcılara yalan söylediklerini itiraf etmeleri ve savcılık makamıyla işbirliği yapmaları gibi ciddi bir koz var.



RUSYA'NIN PARMAĞI ARAŞTIRILIYOR



Mueller'ın seçimlerdeki Rusya parmağını çok geniş bir şekilde araştırdığı biliniyor. Ancak Trump'ın hukuk ekibinin önündeki asıl sorun, Robert Mueller'ın şimdiye kadar yürüttüğü soruşturma sonucunda ne gibi bilgilere ulaştığını, elinde nasıl kanıtlar olduğunu tam olarak kestirememeleri.



Hukuk uzmanları, Mueller'ın sorularının derin ayrıntılara indiğini, bunun da her zaman gerçeği söylememesiyle ve Twitter üzerinden fevri açıklamalar yapmasıyla bilinen Başkan Trump için çok ciddi bir sorun oluşturduğunu vurguluyor.



Uzmanlar ayrıca olası bir Trump-Mueller görüşmesinin birkaç saatte bitecek bir sorgulama olmayacağını, konu başlıklarının kapsamına bakıldığında en az iki günlük bir ifadenin söz konusu olduğu da vurguluyor.



Gazete bir yandan da soruların Mart ayında hazırlandığının ve o zamandan bu yana değişmiş olabileceğinin de altını çiziyor.