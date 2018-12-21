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  4. 21 Aralık 2018 15:45

Trump resti çekti ! Hükümet kapanabilir

ABD Başkanı Trump, Demokratlar'ın Meksika Duvarı için bütçe onayı vermemesi durumunda bugün ABD hükümetinin kapanacağını söyledi.

Trump resti çekti ! Hükümet kapanabilir
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Demokratlar’ın bütçeye onay vermemesi halinde ABD hükümetinin kapanacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'dan geçen geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağı bildirildi. Beyaz Saray ve Kongre, bütçe konusunda 24 saat içerisinde anlaşamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak.

FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE ANLAMA GELİYOR?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

 

hükümet , abd , donald trump
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