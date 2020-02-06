Trump, Senato'da aklanmasının ardından ilk kez konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Senatro’da aklanmasının ve Birliğin Durumu konuşmasının ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Washington’da siyasi bir gelenek olan “Ulusal Dua Kahvaltısı”na katılan Trump, “İnsanların inançlarını yanlış olduğunu bildikleri şeyi yapmalarını haklı çıkarmak için kullanmalarını ya da ‘Senin için dua ediyorum’ derken, aslında öyle yapmıyor olduklarını bilmeyi sevmiyorum” dedi.

Amerika'nın sesinde yer alan ahbere göre, aklandığı haberinin yer aldığı iki gazetenin manşetlerini gösteren ABD Başkanı, sahnede kendisiyle birlikte oturan Pelosi’yle selamlaşmadı ve Pelosi konuşurken de kaşlarını çattı, kollarını göğsünün üzerinde birleştirdi ve yan döndü.

Katolik olan Pelosi azil soruşturmasını Eylül ayında başlatmıştı. Pelosi Aralık ayındaysa Trump’tan nefret etmediğini ve onun için dua ettiğini söylemişti. Mormon olan Romney ise Çarşamba günü Senato’da yapılan azil oylaması öncesinde yaptığı duygusal konuşmada inancının kendisini Trump’ın azli yönünde oy kullanmaya mecbur ettiğini söylemişti.

Trump Kongre’de yaptığı Birliğin Durumu konuşması sırasında da Pelosi’nin elini sıkmamıştı. Pelosi ise Trump’ın konuşma yaptığı kürsünün tam arkasında konuşmanın kopyasını yırtmıştı.

Pelosi daha sonra yaptığı açıklamada konuşmayı yırtma nedeninin yalanlarla dolu olması olduğunu söylemişti.

Trump, Temsilciler Meclisi'nin azil soruşturması neticesinde ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''Kongre'nin çalışmasını engellemek'' şeklindeki iki azil gerekçesiyle Senato'da yargılanıyordu.

Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts'ın yönettiği oylamada Başkan Trump, azil gerekçelerinden birincisi olan ''görevi kötüye kullanma'' suçlamasından 48'e karşı 52, ''Kongre'nin çalışmasını engelleme' suçlamasından da 47'ye karşı 53 oyla aklanmıştı.