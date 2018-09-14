Trump şimdi yandı ! O isim her şeyi itiraf etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya müdürü Paul Manafort, Özel Savcı Mueller'le anlaşmaya vardı ve itirafçı oldu.

Özel savcı Robert Mueller, seçimlerde Rusya'nın etkisi olup olmadığını araştırıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya müdürü Paul Manafort, Özel Savcı Mueller'le anlaşmaya vardı ve itirafçı oldu.

Adli yetkililer Manafort'un, ABD'ye karşı komplo kurmak ve adaleti engellemek suçlarını itiraf ettiğini ifade ediyor.

Böylece ara seçimlere 2 ay kala Trump yönetimine büyük bir darbe vurulmuş oldu.

ABD Başkanı'nın bu son dakika gelişmesine nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.