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  4. 30 Kasım 2018 23:16

Trump sinirlenip cihazı yere fırlattı

G20 zirvesine katılan ABD lideri Trump, sinirlenip işitme cihazını yere attı.

Trump sinirlenip cihazı yere fırlattı
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G20 zirvesine katılan ABD Başbakanı Donald Trump, sinirlerine hakim olamadı.
 
Cumhuriyetçi lider, resmi tercümeye öfkelenerek Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin sözlerini dinlediği yerde işitme cihazını yere attı.

TERCÜMANA SİTEM ETTİ

Trump, "Ben kendi dillerinde daha iyi anladım, yorumlamadan daha iyi" diyerek tercümana sitem etti.

TRUMP, MACRİ’NİN BABASINI DA TANIYOR

Yaşanan bu olaydan sonra Trump, yıllardır tanıdığı ve beraber golf oynadığı Macri'ye övgüler yağdırarak, “Size yıllardır Mauricio'nun bir arkadaşı olduğumu söylemek isterim. O genç bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aslında babasıyla da mükemmel bir dostluğumuz var. Ailesiyle iş yaptım” diye konuştu.

trump , cihaz , abd
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