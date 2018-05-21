Trump soruşturması İsrail'e uzandı

2016’daki ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili soruşturma Tel Aviv'e uzandı. Bu ülkede yapılan baskınlar ve sorgularda alınan ifadelere göre, İsrail merkezli bir sosyal medya ekibi, Trump’ın seçilmesi için çalışmış olabilir.

ABD’nin New York Times gazetesi, gündemi sarsacak bir haber daha yaptı. Rusya'nın 2016 seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği şüphesiyle, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü soruşturma kapsamında, İsrail’de baskınlar ve aramalar yapıldığı; yakalanan şüphelerin ifadelerinin alındığı bildirildi.

Habere göre; İsrailli sosyal medya uzmanı Joel Zamel ile Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin danışmanı George Nader arasındaki ilişki, Savcı Mueller’in dikkatini çekti.

New York Times’a göre; Zamel, İsrail’de Mueller’in ekibi ve iki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı tarafından sorgulandı. Şirketindeki bilgisayarlara incelenmek üzere el koyuldu.

Nader’in başkanlık yarışında Demokratların adayı Hillary Clinton’a karşı Trump’a yardım teklif ettiği iddia ediliyor.

Zamel’le bağlantılı Psy-Group isimli şirketin de binlerce sahte sosyal medya hesabıyla Trump’a yardımcı olduğu ileri sürülüyor.

ABD kanunlarına göre, yabancıların ülkedeki seçimlere müdahale etmesi yasak. ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr.’ın seçimden yalnızca üç ay önce Zamel ve Nader’le bir araya gelmesinin de, bu hamlelerin planlı olduğunu gösterdiği iddia ediliyor. Seçim zaferinden sonra Nader’in Zamel’e milyon dolarlarca para göndermesinin bu iddiayı desteklediği belirtiliyor.

Daha önce de sorgulanan Zamel’in avukatı ise Trump’ın başkanlık propagandasına katılmadığını öne sürüyor.

Mueller'ın ilk yılı doldu

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarını araştırmak üzere Özel Yetkili Savcı Mueller, 17 Mayıs 2017'de göreve getirilmişti.

İkinci yılına giren soruşturma, Amerikan kamuoyunda Trump yönetimini en fazla "rahatsız eden" konulardan biri olarak değerlendiriliyor ve Trump'ın zaman zaman Mueller'ı görevden almayı düşündüğü iddia ediliyor. Hem Beyaz Saray yetkilileri hem de Trump, bu iddiayı şimdiye kadar yalanladı.

ABD'de bir diğer Rusya soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesinden geçen hafta yapılan açıklamada, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve Trump'ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine varıldığı bildirilmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin yürüttüğü bir diğer Rusya soruşturmasıyla ilgili 27 Nisan tarihli nihai raporda ise Senatodan farklı olarak, Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğuna yönelik bir delilin bulunamadığı açıklanmıştı.

"Watergate skandalından bile büyük"

Trump, söz konusu soruşturmanın cadı avı olduğunu ve ara dönem seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’ye zarar verebileceğini ifade ediyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimi kampanyasının FBI veya Obama yönetimi altındaki Adalet Bakanlığı tarafından izlenip izlenmediği konusunda soruşturma açılması için başvuruda bulunacağını söyledi.

Kendisine karşı yürütülen soruşturmada, FBI’nın Trump kampanyasını yerleşik bir muhbirle gözetlediği iddiasına ilişkin, "Eğer böyleyse Watergate skandalından bile daha büyük" değerlendirmesini yapan Trump, "İğrenç, yasa dışı ve mesnetsiz cadı avına rağmen, ABD tarihindeki en başarılı ilk 17 ayını geçiren yönetim biziz" iddiasında bulundu.