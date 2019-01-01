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  4. 01 Ocak 2019 22:38

''Trump Suriye kararından vazgeçmeyecek''

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Suriye kararının değişmeyeceğini açıkladı.

''Trump Suriye kararından vazgeçmeyecek''
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Suriye'den çekilme politikasının değişmediğini ayrıca bölgede IŞİD ve İran'a karşı İsrail'le iş birliğinin süreceğini açıkladı.

ABD ve İsrail Suriye’de İran ve IŞİD’e karşı yapılan iş birliğinin, Trump’ın ABD’li askerleri bölgeden çekmeye karar vermesine rağmen devam edeceğini açıkladı.

Mike Pompeo Brezilya gezisi sırasında Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, “Trump’ın Suriye’de İsrail ile iş birliği yapma kararında değişim yok. IŞİD ve İran ile mücadele devam edecek” dedi.

Netanyahu daha önce İran’ın genişleme politikasını engellemek için başta Suriye ve diğer bölge ülkelerinde ABD ile birlikte çalıştıklarını söylemişti.

Sözcü

suriye , karar , trump , pompeo
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