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  4. 28 Ocak 2019 14:00

Trump, Suriye'ye yeniden asker gönderdi

ABD'nin Suriye'den güçlerini tahliye etme sürecine destek gerekçesiyle gönderdiği ek 600 asker Suriye'ye ulaştı.

Trump, Suriye'ye yeniden asker gönderdi
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AA’nın Suriye’deki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 600 civarı ABD askeri, dün Fırat Nehri’nin doğusundaki Harab Işk ve Sırrin hava üslerine ulaştı. Askerlerin gruplar halinde üslere dağılacağı, tahliyenin başlaması durumunda Harab Işk ve Sırrin’in ana tahliye merkezleri olarak kullanılacağı öğrenildi. Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Rümeylan ve kuzeyindeki Tel Beyder’deki üsler ise ağır malzemelerin hava yolu tahliyesi için kullanılacak.

PENTAGON, GÜVENLİK GEREKÇESİYLE SAYIYI AÇIKLAMAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen perşembe Suriye’de çekilme sürecine destek olmak üzere ülkeye ek asker gönderildiğini bildirmişti. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve ismini açıklamayan bir savunma yetkilisi, operasyonların güvenliği gerekçesiyle gönderilen ek asker sayısını ve askerlerin konumlarına ilişkin detay vermekten kaçınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018’deki mesajlarında, Suriye’de bulunmalarının tek gerekçesi olan IŞİD’le mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti.

Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump, sonraki günlerde ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu “yavaş ve güvenli çekilme” mesajı vermişti. Trump, güvenli bölge fikrini ortaya atarken ABD’li yetkililer Türkiye’den YPG’ye yönelik operasyon yapmayacağı yönünde güvence istemişti. Türkiye, teröristlerin korunması talebine karşı çıkmış, güvenli bölge fikrini ise desteklemişti.

ABD’nin Suriye’de müttefiki YPG’nin kontrol ettiği alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor

AA

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