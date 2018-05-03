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  4. 03 Mayıs 2018 23:01

Trump ''Takipte kalın'' demişti...

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Giuliani, Kuzey Kore'deki 3 ABD vatandaşı rehine hakkında açıklama yaptı.

Trump ''Takipte kalın'' demişti...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı. Konuyla ilgili dün Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump 'takipte kalın' mesajını vermişti.

Amerikan Fox News kanalının yayınına katılan Giuliani, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un'u, 3 mahkumu bugün serbest bırakacak kadar etkiledik." diyerek detaylara girmek istemediğini, ancak önceki yönetimler tarafından da serbest bırakılmaları istenen bu kişilerin bugün bırakılacaklarını iddia etti.

"TAKİPTE KALIN"

Serbest bırakılmaları beklenen kişilerin isimlerinin Kim Hak-song, Kim Sang Duk ve Kim Dong Chul olduğu bildirildi. Chul'un 2015, diğer iki mahkumun ise geçen yıldan bu yana tutuklu oldukları kaydedildi.

Konuyla ilgili dün Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Herkesin farkında olduğu gibi önceki yönetim Kuzey Kore kampından 3 rehinenin salınmasını istiyordu, ancak boşuna. Takipte kalın." ifadelerini kullanmış ve bu kişilerin salınabileceğini ima etmişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer diplomasinin ilerlemesi sonucunda Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor. 

rehine , trump , kuzey kore
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