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  4. 30 Nisan 2018 16:15

Trump tarihi görüşme için yer gösterdi !

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore'deki Barış Evi'nde buluşmak istediğini duyurdu.

Trump tarihi görüşme için yer gösterdi !
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden gündem belirlemeye devam ediyor. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin yeri hakkında konuşan Trump, "GÖRÜŞME için çok sayıda ülke değerlendiriliyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha anlamlı, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullandı.

Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un  27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nün Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde (Peace House) bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma  ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine  varmıştı.

Seul’den yapılan açıklamaya göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Mayıs ayında nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstereceklerini söyledi. Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 1.5 saatlik farkı yok etmek için zaman dilimini değiştirmeyi de kabul ettiği belirtildi.

donald trump , abd , kuzey kore
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