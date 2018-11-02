Dolar frene bastı ! Yeniden 5,50 TL'nin altında
Dolar frene bastı ! Yeniden 5,50 TL'nin altında
AK Partililere ''kula kulluk yapıyorsunuz'' diyen milletvekiline soruşturma
AK Partililere ''kula kulluk yapıyorsunuz'' diyen milletvekiline soruşturma
Üniversite kampüsünde kongre binasının çatısı çöktü
Üniversite kampüsünde kongre binasının çatısı çöktü
Volkswagen'e on binlerce araç sahibinden dava
Volkswagen'e on binlerce araç sahibinden dava
Burun estetiği olmak isterken hayatını kaybetti
Burun estetiği olmak isterken hayatını kaybetti
Büyük müjde Resmi Gazete'de: Kapsamı arttırıldı !
Büyük müjde Resmi Gazete'de: Kapsamı arttırıldı !
Apple'ın CEO'sundan Türkiye için kötü haber
Apple'ın CEO'sundan Türkiye için kötü haber
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 02 Kasım 2018 11:09

Trump: Taş atılırsa ateş ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye doğru ilerleyen göçmenlerin taş atmaları halinde ateşle karşılık vereceklerini söyledi.

Trump: Taş atılırsa ateş ederiz
A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmenlerin askerlere taş atması halinde ABD güvenlik güçlerinin ateşle karşılık verebileceğini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bazı göçmenlerin Meksika güvenlik güçlerine taş attığını anımsatarak, ABD askerlerinin, kendilerine şişe veya taş atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

Taşla silah arasında "çok fazla bir fark" olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacağı taşı silah gibi görmelerini söylediğini ve emniyet güçlerinin atılan taşa ateşle karşılık verebileceğini kaydetti.

Trump, "Askerimize taş atmak isterlerse, askerimiz buna karşılık verir. Meksika askerlerine yaptıkları gibi taş atmaya kalkarlarsa, güvenlik güçlerimize bunu silah gibi görmelerini söyledim." dedi.

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, ülkeye gerek yasal gerekse yasa dışı yollardan giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasına olanak tanımakta.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada da göçmen konvoyunun ABD’ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 10 ile 15 bin arasında asker göndereceklerini dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

AA

donald trump
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM