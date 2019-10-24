Trump terörist başını öve öve bitiremedi !

ABD Başkanı Donald Trump, ortadoğu ve Türkiye ile ilgili dün yaptığı açıklamaya göndermede bulunarak IŞİD tarafından kontrol edilen ve daha sonra ABD tarafından ele geçirilen petrol sahalarında IŞİD’e asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Trump'ın avukatından şok eden savunma: Adam bile vursa yargılanmazTrump, Kürtlere yardım ederek IŞİD’li teröristlerden geri aldıkları Suriye’deki petrol sahalarında kontrol sağladıklarını ve bu bölgede IŞİD’in bir daha geri gelmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

TERÖRİST BAŞIYLA KONUŞTU

Trump paylaşımında, “Mazlum’la yaptığım görüşmeden gerçekten keyif aldım. O, yaptıklarımızdan dolayı bizi takdir etti, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ettim. Belki de Kürtlerin petrol bölgelerine yönelme zamanı gelmiştir” dedi.