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  4. 26 Kasım 2018 17:11

Trump teşekkür etti Suudiler vanayı açtı

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle arası açılan ABD, Suudi Arabistan'a teşekkür etmesinin ardından petrol vanası açıldı.

Trump teşekkür etti Suudiler vanayı açtı
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Tüm dünyada Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan`a tepki yağarken ABD Başkan Donald Trump`tan Suudi Arabistan`a petrol fiyatları nedeniyle teşekkür gelmesi ardından Suudi Arabistan petrol vanasını daha da açtı.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimi günlük 11,2 milyon varile çıkarak rekor seviyeye yükseldi.

Böylelikle Suudi Arabistan'ın petrol üretimi 80 yıl önce ilk petrolünü çıkarmasından bu yana en yüksek seviyesine tırmanmış oldu.

Bu yıl 86 dolar seviyelerini gören Brent petrol, Trump'ın baskılarının da etkisi ile 59 dolara kadar gerilemişti. Brent petrol bugün ise 60 dolar civarında seyrediyor.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan’la ilişkilerini sürdüreceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a teşekkür de etmişti. Trump daha önce twitterdan yaptığı açıklamada, “Petrol fiyatları düşüyor. Bu harika. Sanki Amerika ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi. Keyfini çıkarın. Ücretler 82 dolardan 54 dolara düştü. Suudi Arabistan’a teşekkürler. (Fiyatları) Daha da düşürelim” ifadelerini kullanmıştı.

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