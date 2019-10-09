Trump Türkiye'ye hem hak verdi hem de tehdit etti !

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen basın toplantısında bir gazetecinin “Türkiye’nin, Erdoğan’ın Kürtleri bölgeden silebileceğinden endişeli değil misiniz?” şeklindeki sorusuna “Eğer böyle bir şey yaşanırsa onun ekonomisini silip, yok ederim. Brunson olayında olduğu gibi daha önce de yapmıştım. Umarım ki rasyonel davranacak” dedi.

Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama’nın “Türkiye’nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını” belirtti.

“Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti” diyen Trump, “Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor” ifadesini kullandı.

Trump ayrıca “Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı. Türkler aynı bizim gibi DAEŞ’lilerin serbest kalmasını istemiyorlar” şeklinde konuştu.

Daha önceki açıklamasında da Trump “NATO ülkesi Türkiye, Suriye’yi işgal etti” demişti.

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