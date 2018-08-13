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  4. 13 Ağustos 2018 09:31

Trump, Türkiye'ye karşı yeni bir yaptırıma daha başlıyor

ABD Başkanı Trump bugün Türkiye’ye karşı bu kez de “askeri yaptırımlar”a başlıyor.

Trump, Türkiye'ye karşı yeni bir yaptırıma daha başlıyor
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ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü NY Jefferson County’deki Fort Drum askeri üssünde düzenlenecek bir törenle 716 milyar dolarlık 2019 yılı savunma bütçesini onaylayacak. Bu imza ile birlikte, Türkiye’ye karşı S-400 alımı dolayısıyla öngörülen geçici askeri ambargo da fiilen başlayacak.

Oda TV'den Cemal Acar'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Amerikan Kongresinin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato’da alınan kararlar uyarınca; Pentagon 3 ay içinde ABD Kongresine, “S-400 hava-füze savunma sisteminin NATO faaliyetleri ile F-35 uçaklarına ve Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının ABD endüstrisi ile Programın seyrine olası etkileri” konusunda kapsamlı bir rapor sunacak. Trump’ın imzasıyla başlayacak askeri ambargonun müteakip süreçteki akıbeti de bilahare netleşecek.

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