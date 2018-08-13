Trump, Türkiye'ye karşı yeni bir yaptırıma daha başlıyor

ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü NY Jefferson County’deki Fort Drum askeri üssünde düzenlenecek bir törenle 716 milyar dolarlık 2019 yılı savunma bütçesini onaylayacak. Bu imza ile birlikte, Türkiye’ye karşı S-400 alımı dolayısıyla öngörülen geçici askeri ambargo da fiilen başlayacak.

Oda TV'den Cemal Acar'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Amerikan Kongresinin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato’da alınan kararlar uyarınca; Pentagon 3 ay içinde ABD Kongresine, “S-400 hava-füze savunma sisteminin NATO faaliyetleri ile F-35 uçaklarına ve Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının ABD endüstrisi ile Programın seyrine olası etkileri” konusunda kapsamlı bir rapor sunacak. Trump’ın imzasıyla başlayacak askeri ambargonun müteakip süreçteki akıbeti de bilahare netleşecek.