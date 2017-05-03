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  1. 03 Mayıs 2017 22:54

Trump ve Abbas'tan kritik açıklama

ABD Başkanı Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında anlaşma sağlandı.

Trump ve Abbas'tan kritik açıklama
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Donald Trump ve Mahmud Abbas, düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Abbas açıklamasında "İsrail'in, topraklarımızdaki işgalini sona erdirme zamanı gelmiştir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, Filistin ile İsrail'in beraber çalıştığını ve en sonunda barış anlaşması imzalandığını görmek istediğini bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, "İsrail'in, topraklarımızdaki işgalini sona erdirme zamanı gelmiştir. Biz iki devletli çözüm temelinde bir barış istiyoruz." dedi.

AA

abbas , filistin , israil , trump