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  4. 10 Ekim 2019 16:37

Trump yine tehdit etti: Türkiye'yi mahvederim!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yeni açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, "Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyorum" dedi.

Trump yine tehdit etti: Türkiye'yi mahvederim!
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ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yeni açıklamalarda bulundu.

"Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyorum" diyen Trump, Suriye'deki durumla ilgli Türkiye ve Kürtlerle konuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Kuralına göre oynamazlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla mahvederim. Yakından izliyorum" dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki askerlerini çekme kararı alarak, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona 'geçit veren' Donald Trump Türkiye'ye bir kez daha ekonomiyle gözdağı verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Türkiye, Kürtlere saldırmayı uzun süredir planlıyordu. Onlar ilelebet savaşıyorlardı. Saldırının olduğu bölgenin yakınlarında herhangi bir yerde askerimiz ya da ordumuz yok. Ben sonu olmayan savaşları bitirmeye uğraşıyorum. İki tarafla da görüşüyorum. Bazıları bizden bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve sil baştan yeni bir savaş başlatmamızı istiyor" dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu söyleyen Trump, "Başkaları diyor ki UZAK DUR, bırak Kürtler kendi mücadelelerini versin (bizim ekonomik yardımımızla). Diyorum ki, eğer kuralın göre oynamazlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla mahvederim! Yakından izliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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