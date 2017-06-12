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  4. 12 Haziran 2017 20:12

Trump'a büyük şok ! Dava açıldı

Washginton D.C. ve Maryland eyaletlerinin başsavcıları ABD Başkanı Trump hakkında dava açtı.

Trump'a büyük şok ! Dava açıldı
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Washingon D.C. ve Maryland eyaletlerinin başsavcıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan olduktan sonra kanundaki yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Trump'a yönelik suçlamalarda ilk somut adım olan davanın merkezinde Trump'ın otelleri yer alıyor...

Washington D.C. eyaleti başsavıcı Karl A. Racine ve Maryland eyaleti başsavcısı Brian E. Frosh, kişisel ve toplum çıkarlarını birbirinden ayıramadığı, yabancı hükümetlerden para aldığı ve kanundaki yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle Trump'a dava açtı. 

ABD tarihinde bir başkana yönelik açılması bakımında türünün ilk örneği olan dava, Trump başkan olduktan sonra şirketinin sahibi olarak kalması konusuna odaklanıyor, örnek olarak Beyaz Saray yakınlarında bulunan Trump International Hotel sunuluyor. 

Başsavcılar, bölgeye yakın diğer konaklama yerlerine göre söz konusu otelin yabancılar da dahil müşteri çektiğini ve Trump'ın şirketine, kontratın seçilmiş bir yetkiliye yasakladığı üzere otel binasını kiralamaya izin verilmemesi gerektiğini söyledi. 

Öte yandan, Trump'ın yabancı hükümetlerin ABD Başkanı'nın iş dünyasındaki çıkarına hizmet edecek teşvikler sunacağı bir durum yarattığı savunuluyor.

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