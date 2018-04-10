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  4. 10 Nisan 2018 17:23

Trump'a büyük şok ! Porno yıldızına yapılan ödeme...

FBI, ABD Başkanı Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisine baskın düzenledi.

Trump'a büyük şok ! Porno yıldızına yapılan ödeme...
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FBI, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisini bastı. Baskın emrini, Zarrab/Hakan Atilla davasına bakan New York Güney Bölge Federal Savcılığı verdi. Baskında Trump'ın bir dönem ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels'a yapılan ödemelerin makbuzlarına da el konuldu.

Federal Savcılığın baskın emri vermesinde ise, Trump’ın Rusya bağlantılarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller’le yapılan işbirliğinin etkili olduğu ifade edildi. Trump’ın avukatına yapılan baskının, Mueler’in baktığı dosyayla doğrudan bağlantılı olmamakla birlikte, Mueller’in soruşturmasında ortaya çıkan bazı belgeler üzerine gerçekleştiği belirtildi.

PORNO YILDIZINA YAPILAN ÖDEME BELGELERİNE EL KOYDULAR

Trump’ın yaklaşık 20 yıldır kişisel avukatlığını yürüten Cohen’in ofisine baskında, FBI’ın pek çok yazışma, e-mail, vergi makbuzu ve belgeye el koyduğu, el koyulan belgeler arasında, Trump’la ilişkisi olduğu iddia edilen, Stormy Daniels adıyla tanınan porno yıldızı Stephanie Clifford’a yapılmış ödemelere ilişkin makbuzların da yer aldığı ifade edildi. FBI, Cohen’in bürosunun yanı sıra, ikamet etmekte olduğu New York’taki otel odasına da baskında bulundu. Avukatın, evindeki tadilat nedeniyle New York’ta otelde kalmakta olduğu belirtildi.

Trump’ın avukatı Cohen’in, 2016’daki Trump’ın başkan seçildiği seçimlerin hemen öncesinde porno yıldızına yaklaşık 130 bin dolarlık bir ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. bu ödemenin, porno yıldızının seçim öncesinde Trump’la ilişki yaşadığını açıklamaması karşılığında yapıldığı iddia edilmişti.

TRUMP YARGI ÇEMBERİNDE

New York’ta kişisel avukatının dışında, Trump’a çok yakın isimlerin hemen hepsi Amerikan yargısının soruşturması altında.

Trump’ın damadı Jared Kushner de Brooklyn’de soruşturma altında, seçim kampanyasını yürüten Tom Manaford ile eski Ulusal Güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkında iddianame hazırlandı.

Sözcü

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