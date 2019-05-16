Trump'a rakip çıktı: ''Nasıl yüzleşeceğimi biliyorum''

ABD'de 2020 yılındaki başkanlık seçimleri için yarış günden güne hareketleniyor. Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkmaya hazırlanan son isim ise New York Belediye Başkanı Bill de Blasio oldu. Blasio, "Onunla nasıl baş edeceğimi biliyorum" dedi.

Adaylık kampanyasını duyurduğu üç dakikalık bir video paylaşan Blasio, New York'ta çalışan ailelere verdiği desteği hatırlattı. Saat başı minimum ücretin 15 dolara yükseltilmesi konusunda çabaladığını belirten Blasio ücretli hastalık izni için yasal garanti, kapsamlı sağlık sigortası ve okul öncesi eğitim gibi icraatlarını da örnek gösterdi.

Blasio, “Ben bir New Yorkluyum, Trump'ın bir zorba olduğunu uzun süredir biliyorum, bu benim için ya da bir başkası için yeni bir haber değil, onunla nasıl boy ölçüşeceğimi biliyorum. Bir zorbanın karşısında vazgeçmeyin. Onunla yüzleşin. Boy ölçüşün. Donald Trump durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

Başkan adayı, “Bu hükümet çalışan insanlara hizmet edene kadar durmayacağım. Amerika'nın en büyük şehrinin yöneticisi olarak bunu başardım” diye konuştu. Donald Trump'ın seçildiği ABD başkanlık seçimlerinde rakibi Hillary Clinton’u destekleyen Bill de Blasio, daha önce Trump için “Çalışan insanların üzerinden zengin olan ırkçı bir dolandırıcı” ifadesini kullanmıştı. Trump da Blasio’yu “New York’un bugüne kadarki en kötü belediye başkanı” olarak nitelemişti.

Blasio'nun başkan adaylığını açıklaması uzun süredir beklenirken, bu duyuruyla adaylığını koyan 24'üncü kişi ve üçüncü belediye başkanı oldu.