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  4. 16 Kasım 2018 20:11

Trump'ı kızdıracak karar

ABD Federal Mahkemesi, Trump'ın basın haklarını iptal ettirdiği muhabirin basın izni aktifleştirildi.

Trump'ı kızdıracak karar
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ABD Federal Mahkemesi, Başkan Trump ile tartıştıktan sonra basın hakları iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nın yeniden basın izninin aktifleştirilmesine karar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen bir basın toplantısında tartıştığı için Beyaz Saray tarafından basın izni iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın izninin yeniden aktifleştirilmesine karar verildi. Tartışma sonrası CNN tarafından açılan davaya hüküm veren Federal yargıç Timothy J. Kelly, Beyaz Saray’ın gazetecinin iznini geri vermesi yönünde bir talimat gönderdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Fox News kanalı da Trump yönetiminin CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın iznini iptal edilmesinden sonra açılan davada CNN’nin yanında olacağını duyurmuştu.

İHA

trump , federal mahkemesi , basın hakları
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