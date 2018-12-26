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  4. 26 Aralık 2018 23:27

Trump'ın askerliği için sahte rapor iddiası

ABD'de bir gazete, ABD Başkanı Trump'ın askerlilik yapmamak için sahte rapor aldığı iddia edildi.

Trump'ın askerliği için sahte rapor iddiası
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New York Times gazetesi, 50 yıl önce Donald Trump’ı orduya katılmaktan ve Vietnam savaşında yer almaktan kurtaran kemik mahmuzları teşhisinin, ortopedi uzmanı tarafından ABD Başkanı’nın babasına ‘iyilik’ olarak konmuş olabileceğini yazdı.

Gazetenin ortopedist Dr. Larry Braunstein'ın kızının ifadelerine dayandırdığı haberde, 50 yıl önce Donald Trump'ta, orduya katılmasını ve Vietnam savaşında yer almasını önleyen kemik mahmuzları (kemiklerin kenarlarında gelişen kemik uzantıları) olduğunu saptayan uzmanın, bu teşhisi ABD Başkanı'nın babasına ‘iyilik' olarak koymuş olabileceği ileri sürüldü. 

Habere göre 2007'de hayatını kaybeden Dr. Larry Braunstein, Donald Trump'ın babası Fred Trump'ın 1960'larda New York'un Queens bölgesinde sahibi olduğu binada onlarca yıl boyunca hastalarını kabul etti.

New York Times'a konuşan ortopedistin 56 yaşındaki kızı Dr. Elysa Braunstein, "Bunun bir iyilik olduğunu biliyorum. Karşılığında Fred Trump'a erişim hakkı elde etti. Binada bir şeyler olduğu zamanlar babam ona telefon ederdi ve o, anında önlem alırdı" ifadelerini kullandı. Elysa'nın kız kardeşi Sharon Kessel da bu ifadeleri doğruladı.

askerlik , ordu , sahte teşhis , trump
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