Trump'ın bir rakibi yarıştan çekildi

Hakkındaki azil soruşturmasından aklanarak çıkan ABD Başkanı Donald Trump’a bir iyi haber de 2020 başkanlık seçimleri yarışında geldi.

Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Trump’a karşı adaylığını koyan Joe Walsh, seçimlerin ilk ayağından sonra yarıştan çekilme kararı aldı.

Amerikan CNN kanalına açıklamalarda bulunan Walsh, “Onu Cumhuriyetçi Parti’de durduramam. Ama insanları bir araya getirerek elimden gelenin en iyisini yapabilirim” dedi.

Eski Kongre üyesi seçimlerde Demokratları destekleyeceğini ifade ederken, “Trump şu anda bu ülke için en büyük tehdit. Beyaz Saray’da olacak herhangi bir Demokrat, Trump’tan daha iyi olur” diye konuştu.