SON DAKİKA
PİYASALARA ATEŞ DÜŞTÜ! DOLAR YENİDEN 6 TL'Yİ, GRAM ALTIN 300 TL'Yİ AŞTI!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 07 Şubat 2020 18:22

Trump'ın bir rakibi yarıştan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerindeki Cumhuriyetçi rakiplerinden Joe Walsh, yarıştan çekildiğini açıkladı.

Trump'ın bir rakibi yarıştan çekildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hakkındaki azil soruşturmasından aklanarak çıkan ABD Başkanı Donald Trump’a bir iyi haber de 2020 başkanlık seçimleri yarışında geldi.

Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Trump’a karşı adaylığını koyan Joe Walsh, seçimlerin ilk ayağından sonra yarıştan çekilme kararı aldı.

Amerikan CNN kanalına açıklamalarda bulunan Walsh, “Onu Cumhuriyetçi Parti’de durduramam. Ama insanları bir araya getirerek elimden gelenin en iyisini yapabilirim” dedi.

Eski Kongre üyesi seçimlerde Demokratları destekleyeceğini ifade ederken, “Trump şu anda bu ülke için en büyük tehdit. Beyaz Saray’da olacak herhangi bir Demokrat, Trump’tan daha iyi olur” diye konuştu.

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yarış , trump , başkanlık , rakip
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM