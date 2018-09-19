Trump'ın cinsel performansı hakkında itiraf !

Adı ABD Başkanı Donald Trump'la anılan eski porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'la bugüne kadar yaptığı seksin, şimdiye dek yaptığı 'en az etkili' seks olduğunu iddia etti.

Daniels'in bu iddiaları anılarını anlattığı 'Full Disclosure' kitabında yer aldı.

Daniels 2006'da, Trump'ın eşi Melania Trump ile evlenmesinden bir yıl sonra korunma olmadan cinsel ilişkiye girdiklerini savunuyor. Trump ise bu iddiayı reddediyor.

Daniels, Ekim 2016'da, başkanlık seçiminden hemen önce 130 bin dolar karşılığında, bu konuda sessiz kalması için bir anlaşma imzaladığını söylüyor.