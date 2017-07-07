TSK'dan flaş açıklama ! Yılanların başı bir bir kopartılıyor
TSK'dan flaş açıklama ! Yılanların başı bir bir kopartılıyor
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
64 yıllık dev firma üretimi durdurdu
64 yıllık dev firma üretimi durdurdu
Ünlü yapım şirketi iflas bayrağını çekti !
Ünlü yapım şirketi iflas bayrağını çekti !
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik su uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik su uyarısı
''Kıbrıs'' masası dağıldı ! Yine sonuç çıkmadı
''Kıbrıs'' masası dağıldı ! Yine sonuç çıkmadı
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Acı haber Şırnak'tan geldi: 1 şehit, 1 yaralı
Acı haber Şırnak'tan geldi: 1 şehit, 1 yaralı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 07 Temmuz 2017 08:13

Trump'ın eli havada kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya gezisi sırasında bir kez daha tokalaşma krizi yaşadı.

Trump'ın eli havada kaldı
A+ A-

Polonya Cumhurbaşkanı’nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile tokalaşmak için elini uzatan Trump’ın eli boş kaldı. Trump’ın yüzünün ekşimesine yol açan o anlar kameralara da yansıdı.

Trump, Polonya’ya gerçekleştirdiği ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Cumhurbaşkanı’nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile bir araya geldi.

Trump ilk önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile tokalaştı ardından Duda’nın eşi ile tokalaşmak için elini uzattı ancak Agata Kornhauser-Duda, Donald Trump’i es geçerek Trump’ın eşi Melanie Trump ile tokalaştı. Trump’ın şaşkın yüz ifadesi kameralara yansıdı.

Donald Trump, daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile benzer bir durum yaşamıştı. Trump elini uzattığı sırada Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’e sarılmıştı. Trump’ın eşi Melanie Trump’ın elini tutma girişimi de iki kez sonuçsuz kalmıştı.

DHA

polonya , donald trump