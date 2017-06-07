Trump'ın FBI için önerdiği isim hakkında ilginç detay

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması nedeniyle kovduğu FBI Başkanı Comey'in yerine atama yaptı. Trump'ın twitter hesabından FBI'ın başına atandığını duyurduğu Christopher A.Wray'ın ise Türkiye ile çok ilginç bir bağlantısı var.

Trump'ın FBI başkanlığı için aday gösterdiği Wray’ın ortağı olduğu King and Spalding adlı hukuk firması, 2013 yılında Bank Asya’yı “İslami bankacılık” adı altında dünyaya açan şirket çıktı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, ABD’de 2000’li yılların başında Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Wray, özellikle dolandırıcılık konularında uzman bir hukukçu olarak tanınıyor.

Wray, 2005 yılından itibaren hükümet görevinden ayrılarak, King and Spalding firmasına ortak oldu.

BANK ASYA’YI DÜNYA PAZARINA AÇTILAR

Wray’ın ortak olduğu hukuk firması, internet adresindeki bilgilerde, kendisini “İslami finansman ve hukuk konusunda verdiği danışmanlık ile dünya lideri firmalardan biri” olarak tanıtıyor.

Nitekim firma, 2 Nisan 2013 tarihinde yapılan anlaşma ile, o dönemde Türkiye’de FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılmamış olan Bank Asya’yı da dünya İslami Finans dünyasına açmış.

King and Spalding’in internet sitesinde yer alan anlaşmaya ilişkin detaylara göre şirket, Asya Katılım Bankası A.Ş.’yi (Bank Asya) 250 milyon dolarlık güvence ile, Şeriat’a uygun menkul değer alım satımına açılmasına ön ayak olmuş. Bank Asya, King and Spalding’in danışmanlığı ile dünya sukuk piyasalarında yer almaya başlamış.