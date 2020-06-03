Trump'ın kızı da o kampanyaya katıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kızı Tiffany Trump, Instagram'da 'Karanlık Salı-Blackout Tuesday' etiketiyle paylaşım yaptı ve polis şiddeti sonucu öldürülen George Floyd için adalet talebinde bulundu.

Siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından protesto ediliyor.

Instagram kullanıcısı milyonlarca kişi, ırkçılığa karşı 'Karanlık Salı-Blackout Tuesday' isimli etkinlik kapsamında siyah fotoğraf paylaşarak ırkçılığın son bulması için çağrıda bulundu.



Başkan Trump'ın hukuk mezunu küçük kızı Tiffany Trump da, siyah bir fotoğrafla birlikte yazar ve aktivist Helen Keller'ın, "Yalnız çok az ancak birlikte pek çok şeyi başarabiliriz" sözünü paylaştı.

Ayırca Tiffany, iletisinde 'Karanlık Salı' ve 'George Floyd İçin Adalet' etiketlerini yazdı.

Babası Donald Trmup'ın aksine net ifadeler kullanan 26 yaşındaki hukuk mezunu Tiffany Trump, siyaset sahnesinden uzak bir yaşam sürüyor.

Çok sayıda ünlü ismin de katıldığı eyleme dahil olan kullanıcılar sadece siyah bir kare paylaştı ve gün boyu başka bir paylaşımda bulunmadı.