Trump'ın koltuğu sallanıyor ! ABD'de tasarı onaylandı...

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Ukrayna Devlet Başakanı Zelenskiy ile işbirliği yaparak seçimleri manipüle etmek istemesi nedeniyle başlatılan başkanlıktan azil soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Amerikan Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylama ile Trump’ın azil soruşturması sürecini başlatan tasarı onaylandı. Tasarıya 232 kişi evet derken 196 kişi ise hayır dedi.

Trump, oylama sonrasında yaptığı açıklama “Amerikan tarihindeki en büyük cadı avı” yorumunu yaptı.

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Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da “Başkan Trump yanlış hiçbir şey yapmadı, Demokratlar da bunu biliyor. Nancy Pelosi’nin ve Demokratlar’ın bu gayrimeşru azil sürecine karşı delice takıntıları Başkan Trump’ı değil, Amerikan halkını incitiyor” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin silah satışları ve sağlık sistemi gibi sorunlarına odaklanılması yerine Demokratlar’ın bu süreçle vakit harcadığının ifade edildiği açıklamada, “Bugünkü oylama ile Pelosi ve Demokratlar, hukuki hakların kabul edilemez ihlallerini, Temsilciler Meclisi kurallarının içine gömmekten başka bir şey yapmamışlardır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, azil sürecine ilişkin, “Bu süreç adaletsiz, anayasaya aykırı ve temelinde Amerika’ya uygun değildir” ifadesi kullanıldı.