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  4. 06 Mayıs 2020 10:29

Trump'ın maske fabrikasına ziyareti olay oldu

Koronavirüs salgını sürecinde yaptığı ilginç açıklamalarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Trump, maske üretim tesisine maskesiz girdiği için tepki çekti.

Trump'ın maske fabrikasına ziyareti olay oldu
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Başkanı Donald Trump ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu. Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren bir çok kişi " Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçtiğimiz gün bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamış ve ardından gelen eleştirilere yönelik “Maske takmam gerekliydi” itirafında bulunmuştu.

DHA

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