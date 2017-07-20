Trump'ın oğlu ve damadı ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ile damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Rusya soruşturması kapsamında Senato'da ifade vereceği bildirildi.

ABD Senatosu Adalet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın oğlu ile eski kampanya menajeri Paul Manafort'un 26 Temmuz Çarşamba günü komite önüne çıkacağı kaydedildi.

Geçen yıl haziran ayında, babasının 2016 başkanlık yarışındaki rakibi Demokrat Hillary Clinton hakkında bazı bilgiler almak amacıyla Rus bir avukatla görüşmekle suçlanan oğul Trump'ın, senatörlerin zor sorularına maruz kalacağı belirtiliyor. Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort'un da aynı toplantıda yer aldığı belirtiliyor.

Trump Jr. ile Manafort'un Senato'daki ifadelerinin kameralar önünde halka açık şekilde alınması bekleniyor.

Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Clinton hakkında sahibi olduğu bilgileri vermek istediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya, kendisine yönelik iddiaları reddetmiş, Rus hükümetini temsil etmediğini açıklamıştı.

Sadece kendisini temsil ettiğini savunan Veselnitskaya, "Asla elimde hassas bir bilgi yoktu ve olamazdı." demişti. Rus avukat, Trump'ın oğlu ile görüştüğü sırada Donald Trump'ın henüz Cumhuriyetçi Parti adayı olup olmadığını bile bilmediğini söylemişti.

TRUMP'IN DAMADI DA İFADE VERECEK

Öte yandan, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in avukatı Abbe Lowell da 24 Temmuz Pazartesi günü müvekkilinin ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin karşısına çıkacağını duyurdu.

Daha önce Rusya soruşturması kapsamında kendisine davet gelmesi halinde Kongre ile iş birliği yapıp ifade vereceğini açıklayan Kushner'in oturumunun kapalı olabileceği ifade edildi.

Amerikan medyasında geçen ay yer alan haberlerde Kushner'in işletmelerinin, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğu öne sürülmüştü.

ABD Kongresi ve özel savcı Mueller tarafından ayrı yürütülen Rusya soruşturmalarında Moskova yönetimi, 8 Kasım 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerini siber saldırı yoluyla manipüle etmekle suçlanıyor. Rusya ise söz konusu iddiaları reddediyor.