Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip kim ?

İzmir Alsancak’taki Protestan Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson, geçen kasım ayından bu yana FETÖ soruşturması kapsamında İzmir’de tutuklu bulunuyor. Trump- Erdoğan zirvesinde serbest bırakılma talebi gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson’un geçen eylül ayında ‘milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu’ iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson’la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 28 Eylül’deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evinden alındı. Türkiye’deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, Göç İdaresi’ne teslim edildi.

‘GİZLİ TANIK’ İFADESİYLE TUTUKLANDI

Sınır dışı işlemleri devam ederken FETÖ soruşturmasında bir ‘gizli tanık’ rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Bu ‘gizli tanık’ ifadesinde, Brunson’un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ’nün dinler arası diyalogu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü.

FETÖ’nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün Ege Bölgesi imamı Bekir Baz’la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ’yle ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, eşi Norine serbest bırakıldı.

AVUKATI DOSYADA GİZLİLİK KARARI VAR

Konuyla ilgili açıklama yapan rahip Rahibi Andrew Craig Brunson’un avukatı Aysun Akşehirlioğlu da, “Kısıtlılık kararı olduğu için dosyayı göremedim. Gizli tanık beyanları var, onun dışında delil var mı bilmiyoruz. Varsa da mahiyetini bilmiyoruz. Benim dışımda kendisinin ABD’de de bir hukuk bürosuyla çalıştığını biliyorum. Onların girişimleri olmuş olabilir. Benim tarafımdan bir girişim olmadı. Eşi de şu anda Türkiye’de” dedi.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Rahip Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011’de Alsancak’taki Protestan Diriliş Kilisesi avlusunda cemaatle sohbet ettiği sırada, Mehmet Ali Eren’in silahlı saldırısına uğramış ve hafif yaralanmıştı.

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