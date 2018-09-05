Trump'ın sevdiği kanala saldırı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en sevdiği televizyon kanalı olan Fox'un Dallas'taki binasına bir kişi kamyonetle saldırdı.



Amerikan televizyon ağı Fox'un Dallas merkezli FOX 4 NEWS kanalı bugün bir saldırıyla gerçekten sarsıldı.

Yerel saatle sabah 6 civarında kamyonetini defalarca binaya çarpan saldırgan, daha sonra kaçmaya çalıştı.

Araçta bomba bulunabileceği şüphesi üzerine bina tahliye edildi.

Polis araç üzerindeki araştırmalarını sürdürürken, saldırgan da yakalandı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Twitter adresini sık kullanmasıyla dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump, 'sahte haber medyası' diye adlandırdığı diğer TV kanallarının aksine, Fox'u seviyor. Fox and Friends isimli programa da sosyal medya hesabında sıklıkla yer veriyor.