Trump'ın Suriye kararına karşı çıkan tasarı onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerini çekme kararına karşı olan yasa tasarısını onayladı. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "derhal durdurmaya" çağıran tasarı, 'Suriyeli Kürtlerin desteklenmesi gerektiğini' ön görüyor.

Temsilciler Meclisi, bugün yapılan oylamada tasarıyı 60'a karşı 354 oyla kabul etti. Tasarıya göre, askerlerin geri çekilmesi Suriye, İran ve Rusya da dahil olmak üzere ABD'nin rakiplerine fayda sağlıyor.

Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "derhal durdurmaya" çağıran tasarı, 'Suriyeli Kürtlerin desteklenmesi gerektiğini' ön görüyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Türkiye'den iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın yaptırım listesine alındığı belirtilmiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı kaydedilmişti.