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  4. 17 Mayıs 2017 14:16

Trump'ın temsilcisi, başına ödül konulan teröristle görüştü

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ özel temsilcisinin YPG'li teröristlerle görüştüğü ortaya çıktı.

Trump'ın temsilcisi, başına ödül konulan teröristle görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk başkanlığındaki ABD'li bir heyet, Suriye'nin Kobani Kenti'nde YPG, DSG ve Kobani kantonu yetkilileri ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ ile mücadele için kurulan koalisyondaki özel temsilcisi Brett McGurk başkanlığındaki heyetin, Musul ve Erbil ziyaretinden sonra Suriye'nin Kobani kentini ziyaret etti. Kürt internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haber ve fotoğraflarda, Kobani'yi ziyaret eden McGurk başkanlığındaki heyetin YPG, DSG ve Kobani kantonu yetkilileri ile bir araya geldiği belirtildi.



4 MİLYON LİRA ÖDÜLLÜ TERÖRİST YANINDA
ABD'li heyetin görüşmesi sırasında McGurk'ın yanında, Türkiye'nin başına 4 milyon lira ödül koyduğu ve kırmızı liste ile aradığı PKK'lı 'Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin'in oturduğu dikkat çekti. Görüşmeye YPG'den Polat Can, Kobani Kantonu Başkanı Enver Müslim, YPG'den Aldar Halil gibi isimlerin katıldığı görüldü.



Brett McGurk başkanlığındaki ABD'li heyetin görüşmelerini bugün de sürdüreceği ve görüşmelerde, DEAŞ ile yürütülen mücadele ve YPG'ye yapılması planlanan silahlandırmanın da görüşüldüğü kaydedildi.



DHA

terörist , abd , ypg , donald trump